المركزي السوري يحذر من وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك المركزي السوري بيانا إعلاميا على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أشار فيه إلى وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية.

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وأضاف البيان: "لدى مراجعة الأخوة المواطنين مصرف سورية المركزي لتسديد مبالغ مترتبة عليهم بالقطع الأجنبي؛ تبين وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور ضمن هذه المبالغ تم شراؤه من السوق غير النظامية".

وحذر المصرف المواطنين السوريين في البيان، وأضاف "يهيب مصرف سورية المركزي بالأخوة المواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي".

وشهد سعر صرف الليرة السورية في الأيام الأخيرة استقرارا ملحوظا وارتفاعا تدريجيا بعد انخفاض كبير حدث بقيمتها أمام الدولار في الأشهر الماضية، الأمر الذي نتج عنه إقالة حاكم المصرف المركزي السوري وتعيين آخر.