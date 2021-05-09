وحدات الإطفاء السورية تخمد الحرائق في مصفاة حمص

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مدير مصفاة نفط حمص، سليمان المحمد، تأكيده أن "فرق الإطفاء وبجهود كبيرة تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب صباح اليوم بوحدة التقطير 100 نتيجة تسريب في إحدى مضخات النفط الخام الساخن وتجري الآن عمليات تبريد للمكان".

وأوضح المسؤول السوري أنه "فور اندلاع الحريق استدعي قسم الإطفاء في المصفاة وطلبت المؤازرة من فوج إطفاء حمص وفرع الدفاع المدني وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعزل منطقة النيران وبفضل تضافر الجهود تمت السيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى "تعرض أربعة من كوادر الإطفاء لحالات اختناق تم إسعافهم للمستشفى وهم الآن بحالة صحية جيدة".

من جانبه، أكد قائد فوج إطفاء حمص، العميد حسن عمار أنه "منذ تلقي البلاغ حول حدوث الحريق بالمصفاة توجه عناصر الفوج إلى المكان وعملوا مع قسم إطفاء المصفاة وفرع الدفاع المدني على عزل الحريق والعمل للسيطرة عليه ثم إخماده والقيام بعمليات التبريد منعا من تجدده".

وأشار قائد شرطة حمص اللواء محمد الفاعوري، إلى أنه "تم توجيه دوريات قوى الأمن الداخلي إلى منطقة المصفاة بعد ورود البلاغ عن الحريق لتقوم بعمليات تنظيم السير لتسهيل وصول آليات الإطفاء إلى المكان كون المصفاة تقع على المدخل الغربي لمدينة حمص والذي يشهد حركة مرورية كثيفة صباحا".