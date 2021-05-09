رئيس وزراء العراق يوجه بالإسراع فى الكشف عن قتلة ناشط مدنى

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدنى إيهاب جواد الوزنى.

وقال الكاظمى - خلال الجلسة الاعتيادية ل‍مجلس الوزراء، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قتلة الناشط الوزنى موغلون فى الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام"، مؤكداً أن المجرمين أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا إلى استهداف النشطاء العزّل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل.

فى سياق آخر، أكد على توجيهاته للوزارات كافة باستنفار أقصى الجهود لتذليل العقبات أمام تحدي تقديم الخدمات للمواطن، وبالأخص في مجال الكهرباء.

ووجه الكاظمي الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء والمحافظين إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية التى حصلت فى الأعوام السابقة.