شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الأردنية" تدين التفجير الإرهابى بالعاصمة الأفغانية كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابى الذى استهدف مدرسة فى العاصمة الأفغانية "كابول" وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - في تصريح، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الجريمة الإرهابية البشعة واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

وشدد على موقف المملكة الدائم والثابت بإدانة واستنكار ورفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف دون تمييز الجميع ويتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب الفايز عن أحر التعازى وصادق المواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.