شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو ردينة": صنع السلام يتم فقط من خلال نيل الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه يرفض الضغط الذي يمنعه من البناء في مدينة القدس، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاستيطان وأي بناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وهو مدان ومرفوض فلسطينيا ودوليا.

وأضاف أبو ردينة في تصريحات نقلتها وكالة وفا الفلسطينية أن القدس ومقدساتها أكبر منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء الشعب الفلسطينى في القدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المساومة عليه، وأن الفلسطينيين قادرين على الحفاظ على الراية، ولن تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان.

وتابع أن معركة القدس أثبتت للجميع أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤامرات التي تحاك ضده، وأنه الرقم الصعب في أية معادلة تحاول المساس بحقوقنا المشروعة وثوابته الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطيني، إن معركة القدس كشفت أعداء وحدة الشعب الفلسطيني عندما أزال الشعب الفلسطيني أوهام موازين القوى بنضالهم المشروع.

وأضاف، هذا مسار سياسي حددته الثوابت الوطنية، وعدم الاستسلام للمخططات الاستعمارية والمؤامرات الإقليمية، وأن الفلسطينيين فرضوا روايتهم التاريخية، وأسقطوا رهانات البعض الإقليمية نتيجة اليقظة الدائمة والوعي الوطني والمواقف التي حافظت على الإرادة الحازمة والثابتة لخوض هذه المعركة العادلة.

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول، "هذا نصر لن يساوم الشعب الفلسطيني على ثمنه، وسيدافع الشعب الفلسطيني عن مصالحه الوطنية، والمعركة اليوم أثبتت أن صنع السلام يتم فقط من خلال نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".