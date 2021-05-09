شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة روسية: انفجار يهز ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن انفجارا وقع فى ناقلة نفط ترسو قبالة ميناء مدينة بانياس على الساحل السوري، بريف محافظة طرطوس الساحلية.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الناقلة تم تفريغها سابقا، ولم تكن تحمل على متنها أى من المواد النفطية أثناء الانفجار، مرجحا أن سببه يعود إلى عمليات صيانة مستمرة تجري على متنها منذ مدة، عقب تفريغها.

وأشارت إلى أن الناقلة التي ترسو في عمق الشواطئ السورية، هي ذاتها شهدت قبل أيام، نشوب حريق أثناء عملية تفريغ حمولتها من شحنة نفط وصلت إلى البلاد، عبر مصب ميناء بانياس، مؤكدا أن المعلومات المتوافرة حتى الآن، تفيد بعدم وجود إصابات جراء انفجار اليوم.