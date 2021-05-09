شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى يزور الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السودانى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم السفير حمد محمد الجنيبي.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير رئاسة مجلس الوزراء السودانى خالد عمر يوسف.