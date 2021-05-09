الصحة العراقية: تقييم الوضع الوبائى يحتاج لفترة أطول

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، أن تقييم الوضع الوبائى للبلاد يحتاج لفترة أطول لمراقبة الانخفاض التدريجى للإصابات بفيروس كورونا، فيما دعت الجميع للذهاب إلى المراكز الرسمية لأخذ اللقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن هناك انخفاضاً تدريجياً في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية".. داعياً إلى عدم الاستعجال فى تقييم الموقف الوبائى، ونحتاج لوقت أطول.

وأضاف أن "موضوع الانحسار فى أعداد الإصابات يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الوقاية والصحية وأخذ اللقاح".. مشدداً على جميع المواطنين أخذ اللقاح من مصادره الرسمية.

وأشار البدر إلى أن أخذ اللقاح لا يعنى عدم ارتداء الكمامات وإهمال الإجراءات الوقائية والصحية، مؤكدا أن الإقبال على اللقاحات خلال الأيام القليلة الماضية شهد تصاعداً ملحوظاً.. موضحا أن التصاعد فى الإقبال على اللقاح كان بعد تلقيح بعض الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية أمام وسائل الإعلام، ما أعطى دفعة وحافز كبير لأخذ اللقاحات.