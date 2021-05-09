شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتهم فى صورة.. رئاسة الحرمين توثق لحظات تقرب المصلين لله بقراءة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رمضان هو شهر الخير والبركة بالنسبة للمسلمين، فيه يسعى الكل جاهدا للحصول على أكبر قدر من بركته والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وفعل الخيرات، كما يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، ويستحَب أيضاً الاجتماع في المساجد من أجل تلاوته، لقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - : (ما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ).



مصل يحرص على قراءة القران داخل الحرم

وتوثيقًا لبعض اللحظات الإيمانية فى هذا الشهر الكريم، نشر الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين، مجموعة من الصور توضح اللحظات الخاصة المسلمين فى الحرم المكى التى يسعون فيها إلى التقرب لله في هذا الشهر المبارك بقراءة آيات القرآن الكريم وأداء الصلوات، وذلك سيرًا على خطى السلف الذين كان اجتهادهم عجيب في قراءة القرآن في رمضان، واللذين لم يكونوا ينشغلون بغيره.



قراءة القران والحرص على التدقيق فى الايات



المسلمون قلوبهم معلقة بقراءة القرآن فى الشهر الكريم

وقال الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين، إن "جميع المسلمين يعرفون فضل القرآن، وارتباط هذا الشهر الكريم بالقرآن العظيم، ويشمرون عن ساعد الجد، ويأخذون أنفسهم بالعزم، ويتدرعون بالصبر، ويكونون مع القرآن الكريم".



مصل يحرص على قراءة القران الكريم

ورصدت عدسات الإدارة العامة لشؤون المسجد الحرام، عددٍ من زوار وقاصدي المسجد الحرام، وقلوبهم معلقة بكتابة الكريم، مستثمرين هذا الشهر الكريم، وعظمة وقدسية المكان.



حرص النساء على قراءة القران

ويعيش الوافدون إلى المسجد الحرام، أجواء ونفحات إيمانية مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان وقرب وداع الشهر الفضيل، وفى هذا الصدد، استقبل المسجد الحرام، الجمعة الماضى، زواره من المصلين والمعتمرين لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وسط حشد كبير للجهود من القائمين على رئاسة شئون الحرمين على مستوى توفير الخدمات للمصلين والمعتمرين، والتطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية على المصلين لمنع تفشي عدوى كورونا.

وأم الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، خطيب الجمعة في المسجد الحرام، المصلون خلال أداء الجمعة الأخيرة من الشهر الكريم، وتحدث فضيلته في خطبته الأولى عمن انشغل بعبادة الله ومن انشغل بالملهيات، ثم تحدث عن قرب رحيل شهر رمضان و ونصح المسلمين بالمبادرة بالتوبة قبل نهاية شهر رمضان.