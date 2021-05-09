شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج: إقامة شعيرة الحج وفق التدابير والإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة، عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية. وأكد وكيل وزارة الحج خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن ذلك سيتم وفق تدابير احترازية تضمن الحفاظ على صحة الحجاج وأداء مناسكهم وسط بيئة صحية. وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن جميع الضوابط والخطط التشغيلية لإقامة مناسك حج هذا العام.

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