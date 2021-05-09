شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يحسم الجدل: لا موانع لأخذ لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على عدم وجود أي موانع لأخذ لقاحات كورونا.

وشدد خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، على أن اللقاحات ضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكذلك من أجرى عملية القلب المفتوح، وذلك لحاجتهم للحماية والوقاية أكثر من غيرهم.

وأوضح “العبدالعالي” أنه تلاحظ تذبذب في المنحنى الوبائي، وهذا الأمر يجعلنا نستمر في المتابعة والمراقبة، ونأمل أن يتجه إلى اتجاهات إيجابية.

وحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا خلال إجازة العيد، مؤكدا أن الحذر مطلوب من الجميع سواء من أخذ اللقاح أو غيره.

كما حذر من التهاون في ارتداء الكمامات خلال فترة العيد، مشددا على أن ضرورة الحيطة وتطبيق الاشتراطات الصحية في التجمعات الأسرية وألا تزيد على 20 فردا.