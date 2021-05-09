تعرف على حقيقة وقف مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 10 إكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتشرت مؤخرا تقارير إعلامية عن وقف نظام التشغيل ويندوز 10 إكس.. فما حقيقة هذه الأنباء؟



ذكر موقع بيتري دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن شركة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت لن تطرح تحديثا لنظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ويندوز 10 إكس خلال العام الحالي وقد لا تطرح المزيد من هذا النظام في الأسواق على الإطلاق.

يذكر أن ويندوز 10 إكس يعتبر نسخة مبسطة من نظام التشغيل ويندوز 10.

وكان قد تم الكشف عن ويندوز 10 إكس لأول مرة في 2019 كنظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر الشخصي ذات الشاشتين مثل سيرفس نيو والذي توقف إنتاجه حاليا.

وكان موقعا سي نت دوت كوم وزد دي نت دوت كوم المتخصصان في موضوعات التكنولوجيا قد ذكر في أبريل/نيسان الماضي، أن مايكروسوفت تعتزم إعادة طرح جهاز الكمبيوتر الشخصي سيرفس نيو بشاشة واحدة.

ورغم أنه من المحتمل وقف تطوير ويندوز 10 إكس، من المتوقع أن تطرح مايكروسوفت تحديثا لنظام التشغيل ويندوز 10 في وقت لاحق من العام الحالي كجزء من تحديث صن فالي الذي تتحدث عنه التقارير بالنسبة لمايكروسوفت.

من ناحيتها رفضت مايكروسوفت التعليق على التقارير بشأن مصير ويندوز 10 إكس.

ووفقًا لمايكروسوفت، يوجد الآن 1.3 مليار جهاز نشط يعمل بنظام ويندوز 10، ويمثل هذا رقمًا كبيرًا من الأجهزة الموجودة، ويبدو أن مايكروسوفت تركز الآن على تحسين جوهر ويندوز بدلاً من تقديم نسخة جديدة.

وكانت مايكروسوفت تخطط في الأصل لتقديم Windows 10x، الإصدار الأكثر بساطة وخفة من ويندوز، إلى جانب الأجهزة الجديدة المزدوجة الشاشة، مثل Surface Neo.

وكان ذلك قبل انتشار الوباء، وقررت مايكروسوفت إعطاء الأولوية لنظام Windows 10x لأجهزة الحاسب المحمولة ذات الشاشة الواحدة بدلاً من ذلك.

وجرى تصميم Windows 10x باعتباره منافسا لنظام التشغيل Chrome OS، حيث تضمن واجهة مبسطة، وقائمة ابدأ محدثة دون Live Tiles، وتحسينات لتعدد المهام، وحاوية تطبيقات خاصة للأداء والأمان.

وكان الهدف العام لشركة مايكروسوفت مع Windows 10x هو إنشاء نسخة مجردة ومبسطة وحديثة من ويندوز.

ولطالما نظرت مايكروسوفت إلى أجهزة كروم بوك على أنها تهديد كبير في الشركات والمدارس، لكن خلال العام الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في الطلب على أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظام ويندوز.