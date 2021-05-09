يوليو المقبل.. إنتاج لقاح كورونا الصيني بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد اليوم الأحد إنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مراحل تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك" الصيني في مصر.



وأضافت الوزيرة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن اللقاح الصيني الذي سيتم إنتاجه في مصر يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة، مشيرة إلى أن الإنتاج سيكون في شهر يوليو المقبل، ثم يليه تقييم لتلك الجرعات من هيئة الدواء المصرية.

وتابعت : "نسعى لأن تكون مصر مصدرا لتصنيع وتصدير لقاح مضاد للكورونا لإفريقيا"، كاشفة عن أ ن لقاح كورونا المصري، سيسجل باسم سينوفاك فاكسيرا.

وأكدت أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، مشيرة إلى أن المعامل المركزية تقوم بعمل تسلسل جيني لفيروس كورونا من خلال المسحات ولا يوجد سلاسل كورونا متحورة بمصر.

وكشفت الوزيرة عن أنه سيتم استقبال جرعات جديدة للقاح فيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة، يليه افتتاح مراكز لتلقي اللقاحات.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد أعلن اليوم الانتهاء من تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا، مضيفا أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ 2 مليون و400 ألف.

ووفقا لـ"بوابة أخبار اليوم" على موقعها الإلكتروني نقلت اليوم عن مجاهد قوله إن عدد جرعات لقاحات كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 2 ونصف مليون جرعة، مؤكداً أن غير المصريين يعاملون نفس معاملة المصريين في تلقي اللقاحات بالمجان.

وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت استقبال 7ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والواردة من "كوفاكس" خلال الأسبوع الجاري، ويلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر الجاري.