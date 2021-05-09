رئيس "الأمة الكويتي" يدعو الاتحاد البرلماني العربي لعقد قمة طارئة بشأن القدس

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لـ "مجلس الأمة" الكويتي، على "تويتر"، اليوم الأحد، في تدوينة قالت فيها إن "رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يتقدم بطلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي بأسرع وقت ممكن".

وتابعت: "سيتم بحث انتهاكات الاحتلال ضد الحرم القدسي الشريف وعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح".

وكانت اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة في القدس، خلال الأيام القليلة الماضية، وتصاعدت أمس السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة ربما كانت ليلة القدر.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".