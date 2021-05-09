وزيرة الصحة المصرية تبعث رسالة طمأنة للمواطنين بشأن سلالات كورونا الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في كلمتها خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد أثناء افتتاح مركز التطعيم الرئيسي ضد فيروس كورونا بالقاهرة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأكدت الوزيرة المصرية أن بلادها خالية حتى الآن من السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من نفيها وصول هذه السلالات إلى مصر، إلا أنها أكدت أنه يجري دراسة هذه السلالات لمعرفة ومواكبة تطورات الفيروس عالميا.

وأعلنت وزيرة الصحة، أمس السبت، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا، منها الحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وكانت سلطات الحجر الصحي، في مطار القاهرة الدولي، قد بدأت تفعيل استخدام جهاز للكشف عن فيروس كورونا المستجد، في أقل من خمس دقائق.