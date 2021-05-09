شكرا لقرائتكم خبر عن دهس طفلاً وصدم سيارات متوقفة وفر هارباً.. ضبط قائد مركبة متهور بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مرور منطقة الرياض، اليوم الأحد، ضبط قائد المركبة المتسبب في الحادث الواقع جنوب حديقة اليمامة مساء السبت ٢٧ رمضان، حيث تسبب في دهس طفل وصدم عدة سيارات متوقفة.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر” أن قائد المركبة هرب من موقع الحادث، وقدم بلاغاً ادعى خلاله سرقة السيارة.

واتضح بعد الضبط عدم صحة أقواله وأنه هو من كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث، وأشارت إدارة المرور إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.