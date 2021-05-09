هل يأخذ لقاح كورونا من لديه حساسية «البنسلين»؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول من لدية حساسية للبنسلين على أحد اللقاحات الوقائية من فيروس كورونا. وتلقى حساب “الصحة 937” تساؤلا على “تويتر” قالت فيه إحدى المواطنات: “هل يأخذ اللقاح من عنده حساسية للبنسلين؟”. وأجاب حساب الصحة بقوله: “بشكل عام يمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة”.

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