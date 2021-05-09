الأردن يحذر إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إنها نقلت احتجاج الأردن للسلطات الإسرائيلية بشأن ما تعرض له الحرم القدسي من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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وأوضحت الوزارة أن المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أن الأردن سيواصل تسخير جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات.

ووصف الفايز ما تقوم به قوات الأمن الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات على المصلين في الأقصى بأنه "تصرف همجي مرفوض ومدان".

وكانت اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة في القدس، خلال الأيام القليلة الماضية، وتصاعدت أمس السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة ربما كانت ليلة القدر.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".