"الرباعية للشرق الأوسط" تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المبعوثون، في بيان صحفي مشترك، إنهم "يراقبون عن كثب" الوضع في القدس الشرقية، بما في ذلك في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح.

وذكر البيان: "إننا نشعر بالجزع إزاء التصريحات الاستفزازية التي أدلت بها بعض الجماعات السياسية، وكذلك إطلاق الصواريخ واستئناف إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل، والهجمات على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأشار المبعوثون بقلق بالغ إلى عمليات طرد محتملة لأسر فلسطينية من منازل عاشت فيها لأجيال في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، وأعربوا عن معارضتهم لهذه الإجراءات الأحادية، التي لن تؤدي سوى إلى تصعيد البيئة المتوترة أصلا.

وقال البيان: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد من تصعيد الوضع خلال هذه الفترة من الأيام الإسلامية المقدسة، وندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه".

وأضاف: "وتقع على عاتق جميع القادة مسؤولية اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين والتعبير عن معارضتهم لجميع أعمال العنف والتحريض". وفي هذا السياق، أكد مبعوثو اللجنة الرباعية مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل تفاوضي يقوم على أساس حل الدولتين، حسبما ذكر البيان.

اللجنة الرباعية للشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة لتوحيد الجهود من أجل تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي.