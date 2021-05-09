مصر تجهز "خطوة تاريخية" تتعلق بجائحة كورونا نهاية يونيو المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، في مؤتمر صحفي نقله موقع "مصراوي" إنه كان من المهم جدًا لبلد كبيرة مثل مصر أن تمتلك التصنيع لأنواع عديدة من اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا.

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وأشارت إلى أن مصر ستحصل على نحو 2 مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني، وستحصل على حقوق تصنيع اللقاح في مصر.

ووجهت زايد الشكر للسفير الصيني بمصر ولدولة الصين، على دعمهم لمصر في تصنيع لقاح سينوفاك المضاد لكورونا وعلى دعمهم خلال فترة الجائحة.

وأضافت وزيرة الصحة "إن شاء الله هنستقبل أول شحنة للمواد الخام لتصنيع لقاح كورونا يوم 18 مايو الجاري، الاتفاقية تشير إلى تصنيع 40 مليون جرعة لقاح في السنة الأولى، وأول 2 مليون جرعة سيتم إنتاجهم بنهاية شهر يونيو القادم، وأول ما ننتجه هيدخل في مرحلة التقيم من هيئة الدواء المصرية في عدد من الأسابيع ويتم تداوله في السوق".

ولفتت زايد إلى أنه خلال شهور قليلة جدًا أو خلال أسابيع سيكون لدينا أول 2 مليون جرعة لقاح من سينوفاك، مؤكدة أن ما حدث يعتبر بمثابة "خطوة تاريخية".