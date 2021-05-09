موانئ دبي العالمية تحصل على عقد امتياز ميناء في الكونغو مدته 30 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت موانئ دبي أنها اتفقت مع جمهورية الكونجو الديمقراطية على تعديل عقد امتياز ميناء مدته 30 عاما، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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أضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي أن الجانبين وقعا وثيقة بتعديلات البنود عقب مراجعة بعض الشروط الموقعة في مارس/آذار 2018.

لكنها لم تكشف عن فحوى التعديلات، مكتفية بالقول إنها تدعم خطط الرئيس فيلكس تشيسكيدى لتطوير التجارة والقطاع اللوجستي.

وقالت موانئ دبي العالمية إنها بصدد البدء في مشروع ميناء بنانا بالمياه العميقة، المتوقع أن يستغرق عامين، لكنها لم تذكر متى تبدأ أعمال البناء. كانت موانئ دبي فازت بامتياز الميناء المطل على المحيط الأطلسي في 2018 من خلال مشروع مشترك مع الحكومة.

وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها ستحوز 70 بالمئة، لتؤول الثلاثين بالمئة الباقية للحكومة.

وكان من المقرر بدء أعمال البناء في تلك السنة 2021، والانتهاء في غضون عامين.