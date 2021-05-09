رئيس الوزراء الجزائري يكشف خطة حكومته للتخلص من البيروقراطية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا، اليوم الأحد، في تصريحات لرئيس الوزراء خلال يوم دراسي حول الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسات العمومية، بحسب صحيفة "النهار".

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وأوضح الوزير الأول أن حرص المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على تحقيق الإصلاح العمومي ناتج عن التراكمات المتولدة عن الممارسات السلبية التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

وأشار جراد إلى أن هذه الممارسات تتمثل في الفساد والمحسوبية وتبديد المال العام والبيروقراطية، الأمر الذي أثر سلبا على الحكومة.

واعتبر رئيس الحكومة أن تحقيق الثقة واستعادتها يعد شرطا أساسيا لإنجاح سياسة التنمية في البلاد.

وأكد أن إنجاح هذه السياسية لن يحدث إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والاستماع لانشغالاته.

وشدد الوزير الأول على ضرورة توفير مجموعة من الوسائل التي تضبط السير الحسن للمرفق العام.