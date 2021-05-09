تعليقا على أحداث القدس.. نتنياهو: لن نسمح بزعزعة الأمن والاستقرار

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تساهال"، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو خلال الجلسة الحكومية الإسرائيلية، اليوم، أن بلاده لن تسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس، ولن تسمح بالتوتر والعنف في المدينة، مشددا على أن إسرائيل سترد بقوة على أي عمل من قطاع غزة.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته تواجه ضغوطا متزايدة لمنع البناء في مدينة القدس المحتلة، مدعيا أن تلك الضغوط تتزايد في الآونة الأخيرة.

وتابع نتنياهو:

أقول لأصدقائنا في العالم إن لكل دولة الحق في البناء في عاصمتها، وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".