شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه هام من منصة «إحسان» بشأن خدمة الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت منصة إحسان عبر حسابها على تويتر، عودة خدمة الدفع الإلكتروني للعمل مرة أخرى بعد توقفها لأسباب فنية.

وقالت المنصة في تغريدة لها: “نحيطم علماً بعودة خدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة إحسان وذلك بعد انقاطعها لأسباب فنية، يمكنكم الآن التبرع في جميع المشاريع والخدمات على المنصة ليستمر الإحسان والعطاء”.

وتشرف على عمل منصة إحسان لجنةٌ إشرافية تضم إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.