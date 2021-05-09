شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه هام من منصة «إحسان» بشأن خدمة الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت منصة إحسان عبر حسابها على تويتر، عودة خدمة الدفع الإلكتروني للعمل مرة أخرى بعد توقفها لأسباب فنية.
وقالت المنصة في تغريدة لها: “نحيطم علماً بعودة خدمة الدفع الإلكتروني عبر منصة إحسان وذلك بعد انقاطعها لأسباب فنية، يمكنكم الآن التبرع في جميع المشاريع والخدمات على المنصة ليستمر الإحسان والعطاء”.
وتشرف على عمل منصة إحسان لجنةٌ إشرافية تضم إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه هام من منصة «إحسان» بشأن خدمة الدفع الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.