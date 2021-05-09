شكرا لقرائتكم خبر عن مرور نجران: ضبط شخص قاد مركبته في الحديقة العامة وعلى الرصيف بشرورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة نجران، من ضبط قائد مركبة كان يقود سيارته في الحديقة العامة وعلى الرصيف بمحافظة شرورة. وأكدت إدارة المرور أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه نظاماً.

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