شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط استشاري عظام يمارس العمل الطبي في المنازل رغم إيقافه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الأحد ، من ضبط استشاري عظام وهو يمارس العمل الطبي بطريقة مخالفة في المنازل، رغم إيقافه عن العمل.
ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو يوثق الواقعة، تبين خلاله أنه جرى ضبط الاستشاري الذي يعمل في أحد المستشفيات الحكومية، بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات الأمنية.
وقد عُثر على عدد من الأدوية التي يُمنع صرفها إلا بعد إجراء فحوص طبية متخصصة، فيما تم تسليم الاستشاري للجهات المختصة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.
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