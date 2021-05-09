انهيارات جليدية تودي بحياة 7 أشخاص في جبال الألب الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي سبعة أشخاص حتفهم في جبال الألب الفرنسية بعد انهيارات جليدية في موقعين مختلفين يوم أمس السبت.



وقالت المقاطعة المحلية يوم السبت إن انهيارا جليديا وقع بالقرب من بلدة فالوار في سافوي وأصاب مجموعتين من الأشخاص مما أسفر عن مقتل أربعة.

واستعان رجال الإنقاذ بطائرتي هليكوبتر وكلاب مدربة لمساعدة ضحايا الانهيار الجليدي الذي وقع بالقرب من ممر جاليبييه الجبلى .

وداهم انهيار جليدي آخر عددا من المتنزهين بالقرب من جبل مونت بوري الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3800 متر ، جنوب بورسانت موريس مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

ودعا رئيس الإدارة المحلية للمقاطعة باسكال بولوت إلى توخي أقصى درجات الحذر، حيث من المتوقع حدوث انهيارات جليدية اليوم الأحد.

وقال رئيس الإدارة المحلية للمقاطعة في بيان "[يوم الأحد] سيكون هناك أيضا خطر مرتفع من حدوث انهيار جليدي بسبب ارتفاع درجات الحرارة بعد سوء الأحوال الجوية على مدى عدة أيام متتالية"، مضيفًا أن ما بين 50 إلى 70 سم من الثلج الجديد قد استقر على طبقات هشة من الجليد على ارتفاع 2800 متر.

وذكر البيان أن الانهيارات الثلجية يمكن أن تحدث بشكل طبيعي أو يمكن أن تحدث بسبب مرور بسيط لمتزلج أو أحد المتنزهين.

وحذرت السلطات مرارا من انهيارات جليدية في المنطقة الجبلية. وقتل عدة اشخاص بالفعل في انهيارات جليدية في جبال الالب الفرنسية في الاسابيع الماضية.