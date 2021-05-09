لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني على دولتين عربيتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نشر مركز الفلك الدولي، الأحد، فيديو لمرور حطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.



كما نشر المركز فيديو آخر من سلطنة عمان يبين بداية دخول الصاروخ الصيني للغلاف الجوي.

وأظهر الفيديو الأول مرور الحطام فوق العاصمة الأردنية عمان قبل سقوطه بحوالي 10 دقائق.

وكشف مركز الفلك الدولي، على حسابه على تويتر، أن الفيديو من تصوير عضو ببرنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.

ويوضح الفيديو، الذي يستغرق نحو 42 ثانية، حركة غير منضبطة للصاروخ الطائش الذي بدا على هيئة دائرية بيضاء تظهر بوضوح وسط سماء صافية.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم أن الصاروخ لونغ مارش بي 5 تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وقالت السلطات الصينية إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.