الفنانة المصرية عفاف شعيب: سأخلع حجابي في هذه اللحظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب عن اللحظة التي ستخلع فيها حجابها، موضحةً أنها لن تُقدم على هذا القرار طوال حياتها وإنما ستخلعه لحظة الموت.



وقالت عفاف، خلال لقائها أمس في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر قناة "القاهرة والناس": "هخلع حجابي لـمَّا أخش قبري وهما بيغسلوني"، مؤكدةً أنها ستتمسك بالحجاب إلى آخر نفَس في حياتها.

وأضافت أنها ابتعدت عن الوسط الفني والفنانات المحجبات، معربةً عن دهشتها من خلع بعضهن للحجاب الذي ترى أن سببه تشتُّت الآراء.

ودعت إلى ضرورة أن يكون الدين مادة أساسية في التعليم يتم التركيز عليها، محذرةً من خطورة موجة الشك التي تجتاح المجتمعات.