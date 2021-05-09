معهد الفلك المصري: عيد الفطر المبارك الخميس المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر أن الخميس المقبل هو عيد الفطر وأول أيام شهر شوال .



وقال معهد البحوث الفلكية إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء29 من رمضـــان1442هـ الموافق 11/5/2021م يوم الرؤية، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب وفق صحيفة الشروق المصري.

وأضاف المعهد خلال بيان عن استطلاع هلال شهر شوال، أنه يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 11و14 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 3 و17 دقيقة، وبذلك يكون يوم الأربعاء 12/5/2021م هو المتمم لشهر رمضـــان1442هـ، وتكون غــرة شهر شوال 1442هـ فلكياً يوم الخميس13/5/2021م، عيد الفطر المبارك.