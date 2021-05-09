شركة تبتكر أنابيب معجون أسنان قابلة لإعادة التدوير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

في محاولة منها للحد من عدد الأنابيب التي يتم رميها سنوياً والتي تقدر بحوالي 50 مليونا، طورت شركة "كولجيت" أول أنبوب بلاستيكي لمعجون الأسنان قابل لإعادة التدوير.



وصنعت الشركة الأنبوب الجديد من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة، وهو نفس المادة المستخدمة في صناعة عبوات الحليب وزجاجات المنظفات القابلة لإعادة التدوير. وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب سيمون بيترسن، المدير العام لشركة "كولجيت بالموليف ساوث باسيفيك"، فإن عملية تطوير الأنبوب، كانت عملية صعبة، لأن معظم أنابيب معجون الأسنان تصنع من صفائح بلاستيكية محاطة بطبقة ألومنيوم رقيقة، إضافة إلى مزيج من المواد التي تجعلها غير مناسبة لإعادة التدوير.

وتهدف شركة كولجيت إلى جعل جميع منتجاتها قابلة لإعادة التدوير بحلول نهاية عام 2025، وتقوم بمشاركة تقنية التصنيع الجديدة مع مصنعي الأنابيب الآخرين مجاناً.