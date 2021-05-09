ارتفاع كبير لإيرادات مبيعات «سوني» للعام المالي 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توّجت شركة سوني أداءها القوي خلال العام المالي 2020 بتحقيق إيرادات عالية على مستوى المبيعات والتشغيل.



وارتفعت إيرادات المبيعات الموحدة بنسبة 9 %، بينما زادت إيرادات التشغيل الموحد بنسبة 15 % على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة النمو القوي لشريحة الألعاب والشبكات وكذلك شريحة الخدمات المالية.

وفي العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، وصلت قيمة الإيرادات التشغيلية إلى 9.1 مليارات دولار (971.9 مليار ين) أي بزيادة قدرها 15٪ في 7.96 مليارات دولار (845 مليار ين) في العام المالي 2019. بينما سجلت المبيعات 84 مليار دولار (8.999 تريليونات ين) مقابل 77.8 مليار دولار (8.259 تريليونات ين) في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 6.97 مليارات دولار (740 مليار ين).

وحققت الألعاب والشبكات في سوني زيادة قدرها 6.4 مليارات دولار (679 مليار ين) أي زيادة قدرها 34 % في الإيرادات مقارنة بالسنة المالية 2019.

كما بلغت المبيعات الموحدة 25 مليار دولار (2.656 تريليون ين)، بينما وصل الإيراد التشغيلي إلى 3.22 مليارات دولار (342 مليار ين) في السنة المالية 2020. وترجع هذه الزيادة في الإيرادات التشغيلية بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مبيعات برامج الألعاب وخدمات الشبكات، والتي غطت زيادة نفقات المبيعات والنفقات العامة والإدارية لإطلاق منصة الألعاب الجديدة PlayStation5.

وشهدت الخدمات المالية نمواً في الإيرادات بنسبة 28 % على أساس سنوي، ليصل إلى 15.73 مليار دولار (1.669 تريليون ين)، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بمقدار 329.87 مليون دولار (35 مليار ين) لتصل إلى 1.55 مليار دولار (164 مليار ين).

كما سجل نشاط الشركة في الموسيقى زيادة في المبيعات والأرباح التشغيلية. وفي المقابل، كان هناك تراجع في مبيعات المنتجات والحلول الإلكترونية وكذلك حلول التصوير والمستشعرات. ولكن المنتجات والحلول الإلكترونية سجلت برغم ذلك زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية.

وقال تاكاكيو فوجيتا، المدير التنفيذي لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أظهرت معظم فئات أنشطة الشركة أداء إيجابياً، ونمواً قوياً لمبيعات الإلكترونيات وحلول التصوير. وتماشياً مع ثقافة سوني التي ترتكز على الابتكار المستمر، فإننا سنرتكز على هذا النجاح لإطلاق منتجات جديدة في منتجات التصوير الرقمي والتلفزيون والصوتيات.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن المبيعات الموحدة للعام المالي 2021 ستصل إلى 91.4 مليار دولار (9.7 تريليونات ين)، بينما يتوقع أن تبلغ الإيرادات التشغيلية إلى 8.76 مليارات دولار (930 مليار ين ياباني).