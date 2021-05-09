أغسطس.. سلسلة هواتف جديدة من سامسونغ تدخل الأسواق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تدرس شركة سامسونغ للإلكترونيات إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس المقبل، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة، بحسب ما أفادت به مصادر اليوم الأحد.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن سامسونغ، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تجري محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك جلاكسي إس 21 إف إي، وجالاكسي زي فولد3، وجالاكسي زي فليب3، في أواخر أغسطس.

إذا تم التأكيد، سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد.

وأفاد مطلعون على الصناعة بأن الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت فابلت التي يتم إصدارها في أغسطس من كل عام.

وكانت سامسونغ قد ألمحت في وقت سابق بأنها لن تطلق هاتفا جديدا من فئة جالاكسي نوت هذا العام.

ولم تؤكد الشركة أي معلومات تتعلق بالهواتف الذكية الجديدة.