ليبيا تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وأدانت وزارة الخارجية الليبية في بيان لها "اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين من أبناء الشعب الفلسطيني وهم يؤدون شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك"، حسبما ذكرت "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

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وأكدت الوزارة في البيان إدانتها "لممارسات سلطات الاحتلال المتعلقة بالتهجير القسري لعائلات فلسطينية من مدينة القدس الشريف، وما يمثله كل ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني".

وأضافت أن هذا السلوك ينذر بتصعيد الموقف وبتداعيات خطيرة تهدد حياة المواطنين الفلسطينين ويقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا، بعد إصابة أكثر من 200 آخرين في اشتباكات الجمعة.

وتأتي هذه الصدامات التي وصلت إلى ساحات المسجد الأقصى، تزامنا مع حركة احتجاجية فلسطينية مناهضة لمحاولات السلطات الإسرائيلية إجلاء مواطنين فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس.