سوريا تتسلم من منظمة الصحة العالمية 40 سيارة إسعاف مجهزة

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - سبوتنيك. وقال وزير الصحة السوري، الدكتور حسن الغباش، للصحفيين: "تم التنسيق لاستلام سيارات الإسعاف وستوزع على المحافظات السورية لدعم منظومة الإسعاف التي فقدت جزءا كبيرا منها بسبب الاعتداءات الإرهابية".

وأكد الغباش أهمية السيارات لدعم منظومة العمل الصحي في سوريا، لافتا إلى أن من بينها 10 سيارات دفع رباعي لخدمة المناطق الجبلية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، أعلنت وزارة الصحة السورية تسلمها 3 سيارات إسعاف و5 عيادات متنقلة من منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات الرعاية الصحية.

وكان مدير المستشفيات في وزارة الصحة السورية أحمد ضميرية، كشف في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، نهاية العام الماضي 2020، أن منظومة الإسعاف تعرضت لاستهداف مباشر وخرج عدد كبير من سيارات الإسعاف من الخدمة وهي بحدود 400 من أصل 560 سيارة إسعاف كان يمتلكها القطاع الصحي قبل الحرب، وتم تعويض ما يقارب 170 سيارة و70 عيادة متنقلة، علاوة على خروج ما يقارب 7400 سرير من الخدمة من أصل 150 ألف سرير قبل الحرب".