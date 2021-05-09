خبير أردني: خليط الأجسام المضادة يخفض نسبة دخول المستشفيات 70 %

دبي - محمود عبدالرازق - وقال منير أبو هلال، المتخصص في الطب الوقائي والوبائيات، إن وزارة الصحة الأمريكية اعتمدت خليط الأجسام المضادة في علاج كورونا، للاستخدامات الطارئة، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.

وتابع: "تم اعتماده من قبل هيئه الدواء والغذاء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية"، مشيرا إلى أنه يقلل الدخول للمستشفيات بنسبة 70 في المئة، بينما يخفض نسب الوفيات بنسبة تصل إلى 71 في المئة؜ عند كبار السن".

ولفت الخبير الأردني إلى أن العلاج الجديد يستطيع منع الإصابة بأعراض كورونا بنسبة تصل إلى 81 في المئة؜ عند المخالطين، كما يمكن استخدامه للحد من انتشار المرض لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أنه يجب على الأردن أن يبدأ في محاولة الحصول على كميات من هذا العلاج، مشيرا إلى وجود تنافس دولي للحصول عليه.