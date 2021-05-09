مستشار السيسي يكشف حقيقة ظهور أعراض خطيرة على متلقي اللقاح

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وقال تاج الدين إن غالبية الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في مصر، لم تظهر عليهم حتى الآن أي أعراض شديدة.

وأوضح ان الأعراض التي ظهرت تقتصر على ألم في مكان الحقن، واحمرار وأعراض تشبه أعراض البرد.

وأشار إلى احتمالية ظهور بعض الأعراض الجانبية لعدد من اللقاحات، موضحا أنه انطلاقا من هذا الاحتمال توجد استمارة تسجل عند التطعيم تضم بيانات متلقي اللقاح لمتابعته.

وعن عدد من حصلوا على اللقاح في مصر، قال المسؤول المصري إنه تجاوز مليون شخص.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تسعى بشدة إلى الحصول على أكبر كمية ممكنة من اللقاحات المضادة لكورونا، وذلك من خلال تنوع المصادر التي جرى التعاقد معها.