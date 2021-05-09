اغتيال ناشط عراقي خلال هجوم مسلح في محافظة كربلاء

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، في بيان، إن "عناصر إرهابية" أقدمت على اغتيال جواد في شارع الحداد في المحافظة العراقية.

ونقل موقع "السومرية" عن بيان الخلية، أن شرطة المحافظة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر المتورطة في الحادث.

وأوضح البيان أن شرطة المحافظة بدأت فور حدوث جريمة الاغتيال في تكوين فريق عمل مختص لجمع الأدلة والبيانات المتعلقة بالحادث.

وجواد من أبرز الناشطين في المحافظة، حيث شارك في تأسيس التنسيقيات الاحتجاجية في كربلاء، ويشارك في الاحتجاجات بشكل متواصل.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض نشطاء عراقيون لعمليات اختطاف واغتيال غامضة، لم يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عنها.