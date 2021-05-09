العراق... إحباط محاولة تسلل من "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان لها إن "قوة من اللواء 47 الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لـ"داعش" الإرهابي في جرف النصر شمالي بابل"، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
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وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.