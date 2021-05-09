العراق... إحباط محاولة تسلل من "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان لها إن "قوة من اللواء 47 الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لـ"داعش" الإرهابي في جرف النصر شمالي بابل"، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

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وتابع البيان، مشيرا إلى أن "ذلك جاء بعدما حاولت مجموعة من فلول داعش الإرهابي التسلل إلى الجرف لكن الحشد كان لهم بالمرصاد واستطاع إفشال محاولة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.