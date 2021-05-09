دولة عربية تحذر من ظهور قناديل بحرية تسبب السكتة القلبية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "النهار"، فإن مديرية الصيد البحري في الولاية ذكرت أن مواطنين في بلدية الميلية أبلغوا عن ظهور هذه القناديل السامة.

© Fotolia / Bits and Splits

ودعت المديرية في بيان لها المواطنين والصيادين إلى الابتعاد عن مواقع هذه القناديل، وذلك لأنها تمثل خطرا بالغا على صحة الإنسان.

وأوضحت المديرية أن هذه القناديل تصيب بشرة الإنسان بحروق، إلى جانب أضرار أخرى قد تصل إلى السكتة القلبية.

وأشار بيان مديرية الصيد إلى أن القناديل تتسبب أيضا في الحمى والقيء والتشنجات، وانزعاج تنفسي وتشوش.

ونصحت مديرية الصيد البحري المواطنين بضرورة التوجه مباشرة إلى أقرب مستوصف وإبلاغ مصالح المديرية في حال تعرضوا إلى لدغة من هذه القناديل.

يذكر أن قناديل البحر أحياء بسيطة وضعيفة جدا وتعتمد بشكل كبير على تيارات المياه، لذلك فهي لا تقترب إلى الشاطئ بإرادتها بل التيارات هي السبب، بالإضافة إلى ذلك فهي تأكل الأحياء الصغيرة وبيوض الأسماك التي تجدها في طريقها. وهي غير قادرة على الهرب فتموت عندما يدفعها الموج إلى الشاطئ.