حريق هائل فى مصفاة حمص النفطية بسوريا

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق هائل، صباح اليوم الأحد، فى مصفاة حمص السورية بوحدة التقطير إثر تسرب بإحدى مضخات النفط.

وقال سليمان محمد مدير مصفاة حمص - خلال مداخلة هاتفية مع قناة (الإخبارية السورية) - إن الوحدة التي حدث بها التسريب هى أقدم وحدة تقطير، وأنه تم إخماد الحريق بشكل كامل، مشيرا إلى إصابة أربعة من رجال الإطفاء بحالات ضيق فى التنفس.

وأوضح أن الحريق وقع في الوحدة رقم (100)، والتحقيقات الأولوية تشير إلى تسريب فى إحدى مضخات النفط الخام الساخن، مشيرا إلى أنه شارك فى عملية الإطفاء قوات الدفاع المدنى ورجال الإطفاء، لافتا إلى وقوع أضرار لم يتم تحديدها بعد.