شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان إيران يناقش تسريبات وزير الخارجية حول نفوذ الحرس الثورى بجلسة مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرلمان الإيرانى صباح اليوم، الأحد، جلسة مغلقة برئاسة رئيس مجلس الشورى الاسلامى محمد باقر قاليباف وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

ووفقا لقرار رئاسة مجلس النواب فانه من المقرر أن يناقش البرلمان تسريبات جواد ظريف التى انتشرت الشهر الماضى حول نفوذ الحرس الثورى فى العملية السياسية فى البلاد، ولن يحضر الوزير الإيرانى الجلسة.

وكان انتقد وزير الخارجية الإيراني، في تسجيل صوتي مُسرب، خلال مقابلة اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أجراها في مارس الماضي، هيمنة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني على الدبلوماسية الإيرانية قبل مقتله مطلع العام الماضي، واعترف (ظريف) بأن تأثيره على السياسة الخارجية الإيرانية كان في بعض الأحيان معدوما.

و أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب ملف صوتي للوزير ظريف، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن تسريبات ظريف، كانت ضمن حوار يتم مع جميع مسؤولي الحكومة لحفظه في أرشيف الدولة وليس حوارا إعلاميا.