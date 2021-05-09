إصابة 10 فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال على مصلى المسجد الأقصى

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرة مصلين فلسطينيين على الأقل، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر قرب باب "الأسباط".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.

يشار إلى أن نحو 100 ألف مصلٍ أدوا شعائر إحياء ليلة القدر فى المسجد الأقصى رغم كل محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلى منعهم من ذلك.