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القاهرة - سامية سيد - فلسطين والأردن يؤكدان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك.

وحمل المالكي والصفدي - خلال محادثات في إطار عملية تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أمس السبت سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده القدس المحتلة.

وشددا على أن القدس ومقدساتها خط أحمر، والانتهاكات الإسرائيلية هي خرق فاضح للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر ملياري مسلم وجريمة ستؤجج الصراع وستدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد والتأزيم.

وأكد الصفدي أن الأردن، وبتوجيه ومتابعة من الملك عبد الله الثاني سيتسمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني تلقائي فيها والتصدي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.

وشدد المالكي والصفدي على استمرار التنسيق والعمل المشترك إقليميا ودوليا لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه وخصوصا حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس.

واتفق الوزيران على أن تتقدم كل من دولة فلسطين والمملكة الأردنية بطلب للأمانة العامة لجامعة الدول العربية للدعوة لاجتماع وزاري استثنائي وطارئ يوم الثلاثاء للخروج برؤية عربية موحدة حول افضل السبل لمواجهة تلك الإجراءات الإسرائيلية دوليا.