شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. امطار فى السعودية..وحار فى الكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من تباين درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية هطول امطار ورياح نشطة ، وفى الكويت يكون الطقس حار ورياح متقلبة، اما فى الامارات فيكون الطقس صحو بوجه عام.

السعودية:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

الكويت:

وتشد الكويت اليوم الاحد طقس حار ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

وفى المساء يكون الطقس مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال ويصبح مائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة الى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

فيما سيحدث المد الأول عند 11:56 والمد الثاني عند 00:18 الجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:43 بحر عمان: خفيف.