شركة أوبو الصينية للهواتف الذكية تعتزم طرح أول هواتفها القابلة للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركة أوبو الصينية للهواتف الذكية طرح أول هواتفها القابلة للطي، بشاشتين وبطارية جبارية فضلا عن مزايا أخرى لاجتذاب الإناث.



وتعد أوبو أحدث الشركات المنضمة إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بعد سامسونج (الرائدة في هذا المجال) وشاومي وهواوي وموتورولا.

ووفقا لما نقله موقع 91mobiles، فإن هاتف أوبو الذكي القابل للطي قد يتم إطلاقه بحلول يونيو/ حزيران المقبل.

وحسب تقرير جديد صادر عن الصين، فإن الهاتف سيكون له تصميم صدفي مشابه لـ Samsung Galaxy Flip و Moto Razr.

وسيكون الهاتف قياس 2 بوصة عند الطي وحوالي 7 بوصات عند الفتح.

ويقول التقرير أن هاتف OPPO الذكي القابل للطي سيستهدف المستخدمين الإناث.

وحسب aitnews يأتي الهاتف بشاشة LTPO المصممة لاستهلاك أكثر كفاءة للطاقة.

ومن المرجح أن يكون هاتف أوبو الجديد أطول وأعرض من هواتف Galaxy Z Flip و Moto RAZR، مما قد يفسح المجال لبطارية تبلغ سعتها بين 3500 و 4000 ميلي أمبير.

وبصرف النظر عن الشاشة الداخلية البالغ قياسها 7 إنشات، تحتوي الواجهة الخارجية على شاشة ثانوية بحجم 2 إنش.

وتركز هذه الشاشة الثانوية على عرض التنبيهات السريعة والمكالمات الواردة والاستخدامات الأخرى ذات الصلة.

ومن المأمول أن تكون دقة هذه الشاشة كافية للسماح للمستخدمين باستخدامها كمحدد منظر لصور السيلفي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين عند فتح هاتف أوبو القابل للطي التقاط صور السيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية.