الصين تعلن سقوط بقايا الصاروخ التائه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطات الفضاء الصينية، الأحد، سقوط بقايا الصاروخ التائه في المحيط الهندي، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.



ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله، إن أجزاء من الصاروخ "لونج مارش 5بي" دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت جرينتش).

وأوضح أنها "سقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا".

وأكد أن "الإحداثيات تشير إلى منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا".

وكان التلفزيون الصيني أعلن، أن الصاروخ الخارج عن السيطرة تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وبإعلان الصين سقوط بقايا الصاروخ أنهت فصلا من الرعب حول العالم، حيث كان العالم يخشى سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان ما قد يسبب خسائر كبيرة في الأرواح.

وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أول المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية المستقبلية، على صاروخ "لونج مارش 5 بي"، أقوى الصواريخ الصينية.

لكن بكين فقدت السيطرة على الصاروخ بعد وصوله إلى الفضاء وصار يهيم خارج الأرض,

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض، ففي 2020 سقطت شظايا صاروخ لونج مارش آخر على بلدات في ساحل العاج ما ألحق أضراراً من دون وقوع إصابات بشرية.

وفي أبريل/نيسان 2018، تفكّك المختبر الفضائي "تيانجونج-1" عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل، ونفت السلطات الصينية يومها أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر.

وفق مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، فإنه منذ بداية عصر الفضاء وحتى الآن، تم إطلاق ما مجموعه 8378 قطعة في الفضاء، لكن حوالي نصفها انتهى أجله وتحطم.

وبحسب مؤشر الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي التابع للمكتب، ثمة 4635 قمرا صناعيا يدور يوميا حول الأرض حاليا.