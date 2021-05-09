تعرف على طرق مكافحة العطش في نهار رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعاني بعض الصائمين من العطش في نهار رمضان وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة لذلك ينصح بالتقليل من تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تزيد العطش، وزيادة تناول الأطعمة والمشروبات التي تكافحه وترطب الجسم، وفقا لموقع «طقس العرب».



ويعدّ الماء المشروب الأفضل لمكافحة العطش في شهر رمضان ولا يمكن تعويضه بأيّ مشروب آخر، وذلك لأنّ غيره من المشروبات قد تحتوي على الكثير من السكر.

ومن طرق مكافحة العطش، السوائل بكافة أنواعها لذلك من الضروري اختيار العصائر الطبيعية والطازجة والتي تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية، والابتعاد عن تلك التي تحتوي على الألوان الصناعية والسكر.

ويجب تناول الفواكه والخضراوات الطازجة لمكافحة العطش في رمضان لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء والألياف، التي تبقى لوقت طويل في الجهاز الهضمي، مما يقلل الإحساس بالجوع والعطش، ولذلك يفضل تناولها على وجبة السحور، ومنها الخيار، والبطاطا، والبرتقال، والبطيخ، والشمام.

في المقابل يجب الابتعاد عن الملح لأن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح تتسبب باحتباس السوائل، مما يزيد حاجة الجسم للماء، لذلك ينصح بالابتعاد عن إضافة الكثير من الملح إلى الطعام، لمكافحة العطش في رمضان.

وكذلك يفضل الابتعاد تمامًا عن التوابل لأن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البهارات والتوابل، تحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناولها، وذلك لأنها تمتص الماء من الجسم أثناء تناولها وهضمها، مما يؤدي للشعور بالعطش.

فيما يجب الابتعاد عن المنبهات كالشاي والقهوة للتقليل من العطش في رمضان لأنها تحتوي على الكافيين، الذي يزيد نشاط الكلى وإفراز البول من الجسم، مما يزيد كمية الماء التي يخسرها الجسم أيضاً.

ويفضل شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء موزعة ما بين الإفطار والسحور، وزيادة شرب الماء في حال ممارسة التمارين الرياضية، إذ يفقد الجسم المزيد من الماء عبر التعرق، لمكافحة العطش في رمضان.

وينصح بتجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، أو خلال تناول وجبة الطعام، وتوزيع شرب الماء على فترات، وبين الوجبات، ومن الممكن تأخير وجبة السحور لما بعد منتصف الليل، وذلك لتخفيف العطش أثناء الصيام، ويجب على الشخص الصائم تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة ولفترات طويلة.