شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقى يؤكد قرب نهاية أوكار وبؤر داعش فى حوض الوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ ديالى العراقي مثنى التميمي أن نهاية أوكار وبؤر داعش المتجذرة في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة باتت قريبة بعد أن تعهدت الحكومة والوزارات الامنية والاستخبارية بإنهائها خاصة المناطق الممتد بين ناحيتي العبارة وابي صيدا وصولا الى حمرين والتي لم تشهد عمليات أمنية حقيقية منذ 14 عاما.

وأوضح التميمي – في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا أمس السبت- أنه تم اعتماد استراتجيات أمنية في حوض الوقف سيسهم بتحقيق استقرار أمني غير مسبوق ونهاية لسيناريو داعش .

وطالب التميمي الوزارات الامنية بـ"تسليح القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها بالتقنيات الحربية والأسلحة الحديثة لمكافحة مفارز داعش الإرهابي المتواجدة في شريط الوقف والذي تحول إلى مقر لقيادة العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين والقطعات الأمنية".