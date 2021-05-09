شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق 23 مسجدا مؤقتا بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أمس السبت 23 مسجدًا مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين, ليصل مجموع ما أُغلق خلال 91 يوماً 1091 مسجداً فُتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

و أوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ،أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة عسير و5 بمنطقة المدينة المنورة و4 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة الرياض و3 بمنطقة مكة المكرمة و2 بمنطقة جازان.

وأشارت إلى إعادة فتح 9 مساجد بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة,4 منها بمنطقة مكة المكرمة, و2 بمنطقة القصيم, ومسجد بمنطقة جازان, ومسجد بالمنطقة الشرقية, ومسجد بمنطقة الباحة.